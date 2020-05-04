Чешские ученые взялись за создание вакцины против COVID-19

Специалисты Чехии взялись за разработку вакцины, которая поможет бороться с COVID-19. Соответствующая информация была придана гласности во время пресс-конференции Минздрава страны. Над вакциной совместно работают сотрудники Государственного института здравоохранения (SZÚ), и Института гематологии и переливания крови (ÚHKT) и Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM). Минздрав, по словам министра Адама Войтеха, готов финансово поддержать работу ученых.

Специалисты опасаются прихода второй, а, возможно, и третьей волны заражений новым коронавирусом. На разработку вакцины, как подчеркивается, понадобится не менее одного или полутора лет.