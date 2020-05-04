Архив передач

Чешские ученые взялись за создание вакцины против COVID-19

Антон Каймаков
04-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Специалисты Чехии взялись за разработку вакцины, которая поможет бороться с COVID-19. Соответствующая информация была придана гласности во время пресс-конференции Минздрава страны. Над вакциной совместно работают сотрудники Государственного института здравоохранения (SZÚ), и Института гематологии и переливания крови (ÚHKT) и Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM). Минздрав, по словам министра Адама Войтеха, готов финансово поддержать работу ученых.

Специалисты опасаются прихода второй, а, возможно, и третьей волны заражений новым коронавирусом. На разработку вакцины, как подчеркивается, понадобится не менее одного или полутора лет.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 