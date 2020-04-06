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Чешские ученые советуют стерилизовать одноразовые респираторы паром

Катерина Айзпурвит
06-04-2020
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Исследователи Факультета технологии охраны окружающей среды (VŠCHT) нашли способ безопасной стерилизации одноразовых респираторов категории FFP3 при помощи пара и микроволновой печи. Чешские ученые подчеркивают, что предложенный им метод является вынужденной мерой в условиях острого дефицита защитных средств.

Сотрудники Института химической инженерии рекомендуют способ, проверенный ими опытным путем. Они сообщают, что стерилизация водяным паром удаляет вирусы и не снижает фильтрационные показатели респиратора, в отличие от использования утюга. Такой же положительный эффект наблюдается при разогреве респиратора в микроволновой печи. Исследователи утверждают, что респиратор можно стерилизовать таким способом до пяти раз без снижения его защитных функций.

 
 
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