Чешские ученые советуют стерилизовать одноразовые респираторы паром

Исследователи Факультета технологии охраны окружающей среды (VŠCHT) нашли способ безопасной стерилизации одноразовых респираторов категории FFP3 при помощи пара и микроволновой печи. Чешские ученые подчеркивают, что предложенный им метод является вынужденной мерой в условиях острого дефицита защитных средств.

Сотрудники Института химической инженерии рекомендуют способ, проверенный ими опытным путем. Они сообщают, что стерилизация водяным паром удаляет вирусы и не снижает фильтрационные показатели респиратора, в отличие от использования утюга. Такой же положительный эффект наблюдается при разогреве респиратора в микроволновой печи. Исследователи утверждают, что респиратор можно стерилизовать таким способом до пяти раз без снижения его защитных функций.