Чешские ученые проверят качество российского ядерного топлива

Антон Каймаков
02-07-2019
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В рамках соглашения, заключенного между чешским «Центром исследований Ржеж» (Centrum výzkumu Řež) «Института ядерных исследований Ржеж» (Ústav jaderného výzkumu ŘEŽ) и российской Топливной компанией «ТВЭЛ» (дивизион госкорпорации «Росатом»), в Чехии будет осуществлено тестирование выпускаемого «ТВЭЛ» топлива. Чешские специалисты будут проводить эксперименты по облучению конструкционных материалов ядерного топлива в исследовательском реакторе. Предусмоотрено проведение дореакторных и послереакторных исследований. Как сообщает агентство ČTK, работы направлены на изучение свойств основных конструкционных материалов тепловыделяющих сборок.

Топливо фирмы «ТВЭЛ» используется в чешских АЭС Дукованы и Темелин.

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