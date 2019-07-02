Чешские ученые проверят качество российского ядерного топлива

В рамках соглашения, заключенного между чешским «Центром исследований Ржеж» (Centrum výzkumu Řež) «Института ядерных исследований Ржеж» (Ústav jaderného výzkumu ŘEŽ) и российской Топливной компанией «ТВЭЛ» (дивизион госкорпорации «Росатом»), в Чехии будет осуществлено тестирование выпускаемого «ТВЭЛ» топлива. Чешские специалисты будут проводить эксперименты по облучению конструкционных материалов ядерного топлива в исследовательском реакторе. Предусмоотрено проведение дореакторных и послереакторных исследований. Как сообщает агентство ČTK, работы направлены на изучение свойств основных конструкционных материалов тепловыделяющих сборок.

Топливо фирмы «ТВЭЛ» используется в чешских АЭС Дукованы и Темелин.