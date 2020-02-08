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Чешскиe ученые приняли участие в разработке метода диагностики коронавируса

Лорета Вашкова
08-02-2020
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Чешскиe ученые приняли непосредственное участие в разработке нового метода диагностики коронавируса 2019-nCoV, или уханьского коронавируса. Об этом информагентству ČTK сообщила Maркета Ружичкова из канцелярии Aкадемии наук Чешской Республики.

До сих пор от вируса скончалось более 600 человек и заразилось свыше 30000, прежде всего в Китае. Широкому применению нового теста в КНР, тем не менее, препятствует его высокая стоимость.

«Данный набор для тестирования будет использован для разработки и проверки более дешевых методов диагностики», – пояснил руководитель Лаборатории генной экспрессии Биотехнологического института Академии наук ЧР Микаэл Кубиста.

 
 
 
 
 
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