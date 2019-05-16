Чешские ученые примут участие в создании космической обсерватории

Чешские ученые примут участие в миссии PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars), реализацией которого займется Европейское космическое агентство. Сотрудники Астрономического института Академии наук Чешской Республики разработают программное обеспечение для обработки и оценки данных, которые позволят вести поиск «близнецов» Земли, находящихся рядом с солнцеподобными светилами. Об этом говорится в пресс-релизе Астрономического института АН ЧР.

Впервые об инициативе PLATO, в рамках которой предполагается создание космической обсерватории, заговорили в 2014 году. По данным СМИ, на борту PLATO расположатся 26 телескопов. Аппарат сможет обнаруживать экзопланеты по периодическим изменениям яркости звезд, вызываемым транзитами – прохождениями планеты перед диском своего светила. Запуск аппарата предварительно намечен на конец 2026 года. Ожидается, что космическая обсерватория прослужит не менее четырех лет.