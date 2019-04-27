Чешские ученые примут участие в создании космического телескопа

В 2013 году в Европейском космическом агентстве одобрили план строительства космического телескопа «Афина», который станет крупнейшим и наиболее мощным научным прибором в своей области и поможет человечеству раскрыть самые глубокие тайны Вселенной.

Как сообщила Академия наук Чешской Республики, к созданию телескопа в ближайшее время подключатся чешские ученые. Над проектом работает группа научных сотрудников из тринадцати стран. Спутник должен быть запущен в космос в 2031 году, стоимость проекта, по оценкам экспертов, может превысить 1 миллиард долларов.