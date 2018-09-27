Чешские ученые подтвердили гипотезу о гигантском кратере в Антарктиде

Тимур Кашапов
27-09-2018
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Результаты исследований группы чешских ученых из Астрономического института Академии наук ЧР подтверждают гипотезу о том, что под льдом Антарктиды находится, вероятно, самый крупный ударный кратер на Земле диаметром около 550 км. В 2006 году данную гипотезу выдвинул американский геофизик Ральф фон Фрез.

Коллектив ученых под руководством Ярослава Клокочника опубликовал результаты своей работы в статье в журнале Earth, Planets and Space. Кратер, по их расчетам, расположен в восточной части Антарктиды в Земле Уилкса, лежащей между Землей Адели и Землей Королевы Мэри.

 
 
 
 
 
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