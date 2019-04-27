Чешские ученые подключатся к строительству «Афины»

Ирина Ручкина
27-04-2019
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В 2013 году в Европейском космическом агентстве одобрили проект строительства космического телескопа «Афина» - согласно проекту он должен стать крупнейшим и наиболее мощным научным прибором в своей области и поможет раскрыть человечеству самые глубокие тайны Вселенной.

Как сообщила Академия наук Чешской РЕспублики, к строительству телескопа в ближайшее время подключатся также чешские ученые и физики. Всего над созданием «Афины» работает группа ученых из тринадцати разных стран. Спутник должен быть запущен в космос в 2031 году, а стоимость проекта, по мнению экспертов, может превысить 1 миллиард долларов.

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