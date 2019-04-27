Чешские ученые подключатся к строительству «Афины»

В 2013 году в Европейском космическом агентстве одобрили проект строительства космического телескопа «Афина» - согласно проекту он должен стать крупнейшим и наиболее мощным научным прибором в своей области и поможет раскрыть человечеству самые глубокие тайны Вселенной.

Как сообщила Академия наук Чешской РЕспублики, к строительству телескопа в ближайшее время подключатся также чешские ученые и физики. Всего над созданием «Афины» работает группа ученых из тринадцати разных стран. Спутник должен быть запущен в космос в 2031 году, а стоимость проекта, по мнению экспертов, может превысить 1 миллиард долларов.