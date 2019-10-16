Чешские ученые подбирают наименование для экзопланеты

Чешские ученые активно подбирают наименование для одной из экзопланет, которые находятся вне Солнечной систем. Все предложения по вопросам наименований принимаются до 3 ноября. В финал конкурса вышли названия Вышеград, Ржаголец и Чтржлистек (детский журнал комиксов), планета может получить и такое наименование как, например, Шемик, Румцайс и Фифинка.

Результаты конкурса будут оглашены до середины декабря, сообщила информагентству ЧТК пресс-секретарь Aкадемии наук Чешской Республики Maркета Ружичкова.