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Чешские ученые подбирают наименование для экзопланеты

Лорета Вашкова
16-10-2019
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Чешские ученые активно подбирают наименование для одной из экзопланет, которые находятся вне Солнечной систем. Все предложения по вопросам наименований принимаются до 3 ноября. В финал конкурса вышли названия Вышеград, Ржаголец и Чтржлистек (детский журнал комиксов), планета может получить и такое наименование как, например, Шемик, Румцайс и Фифинка.

Результаты конкурса будут оглашены до середины декабря, сообщила информагентству ЧТК пресс-секретарь Aкадемии наук Чешской Республики Maркета Ружичкова.

 
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