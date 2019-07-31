Чешские ученые обнаружили в атмосфере двух экзопланет следы натрия

Международная команда исследователей под руководством Петра Кабата из Астрономического института Академии наук ЧР обнаружила в атмосфере двух экзопланет, то есть планет, находящихся вне Солнечной системы, следы атомов натрия. Натрий был найден в атмосфере горячего юпитера WASP-76b, а также горячего нептуна WASP-127b.

На данный момент учеными открыто около 4000 экзопланет, но лишь немногие из них обладают атмосферой.