Чешские ученые обнаружили в атмосфере двух экзопланет следы натрия

Эва Туречкова
31-07-2019
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Международная команда исследователей под руководством Петра Кабата из Астрономического института Академии наук ЧР обнаружила в атмосфере двух экзопланет, то есть планет, находящихся вне Солнечной системы, следы атомов натрия. Натрий был найден в атмосфере горячего юпитера WASP-76b, а также горячего нептуна WASP-127b.

На данный момент учеными открыто около 4000 экзопланет, но лишь немногие из них обладают атмосферой.

 
 
 
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