Чешские ученые будут исследовать напиток на основе аяуаски в Амазонии

Чешские ученые во главе с нейроспециалистом и известным исследователем психоактивных веществ из Национального института психического здоровья Toмашем Паленичеком отправятся в научно-исследовательскую экспедицию в джунгли Амазонии. Ученые будут исследовать галлюциногенный напиток на основе аяуаски. Об этом в пресс-релизе в пятницу сообщила Эва Цесарова из Фонда по исследованию применимности психоделиков.

Ученые планируют проанализировать нейропсихологический и нейробиологический эффект применимости аяуаски, действие препарата на человеческий мозг и его влияние на настроение.