Чешские ученые будут исследовать напиток на основе аяуаски в Амазонии

Лорета Вашкова
23-11-2018
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Чешские ученые во главе с нейроспециалистом и известным исследователем психоактивных веществ из Национального института психического здоровья Toмашем Паленичеком отправятся в научно-исследовательскую экспедицию в джунгли Амазонии. Ученые будут исследовать галлюциногенный напиток на основе аяуаски. Об этом в пресс-релизе в пятницу сообщила Эва Цесарова из Фонда по исследованию применимности психоделиков.

Ученые планируют проанализировать нейропсихологический и нейробиологический эффект применимости аяуаски, действие препарата на человеческий мозг и его влияние на настроение.

 
 
 
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