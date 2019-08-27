Чешские туристы полюбили нетрадиционные виды ночлега

Отправляясь в отпуск, чешские жители все чаще выбирают нетрадиционные варианты гостиничных услуг – в первую очередь речь идет о ночлеге. По данным Ассоциации туристических агентств и сервера Slevomat, предоставляющего различного рода скидки, количество случаев, когда чешские туристы выбирают вариант ночлега – на сеновале, в бочке или в ветвях деревьев за год увеличилось на 20%. Наибольшей популярностью пользуется тематика средневековья.

Выбирая нетрадиционный вариант, туристы, однако, должны учитывать более солидную стоимость гостиничной услуги. Цена за одну ночь, проведенную в необычном месте, может вырасти до 5 тысяч крон (193 евро).