Чешские таможенные органы подозревают компанию Škodа Plzeň в уклонении от уплаты налогов

Как сообщает Чешское телевидение, таможенные органы проводят рейд в рамках расследования по подозрению в уклонении уплаты налогов компанией Škodа Plzeň. Пресс-секретарь Таможенного управления Мартина Канькова не сообщила подробности, подтвердив лишь, что в Пльзеньском крае «проходит операция в рамках уголовного расследования». Надзор осуществляет Генпрокуратура, глава которой Ленка Брадачова отказалась уточнить, в отношении каких именно фирм проводится операция.

«Мы можем подтвердить, что на территории компаний, входящих в холдинг Škoda Transportation Таможенным управлением сегодня был проведен рейд. Согласно информации, которая нам пока официально не представлена, операция касается отдельных коммерческих договоров компании, заключенных в 2014 г.», – сообщила агентству ČTK пресс-секретарь машиностроительного холдинга Škoda Transportation Любомира Черна, которая также указала, что компания сотрудничает с Таможенным управлением.