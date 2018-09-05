Чешские таксисты планируют новую общенациональную акцию протеста против Uber

Катерина Айзпурвит
05-09-2018
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Ассоциация чешских таксистов планирует проведение общенациональной акции протеста против позиции, которую занимает государство в отношении альтернативных сервисов такси, таких как Uber и Taxify. Таксисты характеризуют позицию властей как «лицемерие и потворствование».

О сроках проведения акции и форме протеста, которая получила название «А», пока не сообщается, однако блокировать движение в Праге и других крупных городах страны, как это происходило в прошлом, таксисты не планируют.

Чешские таксисты настаивают, что все автомобили должны иметь соответствующее обозначение и оснащаться таксометром и отказываются признавать мобильную аппликацию равноценным оборудованием. Также представители Ассоциации характеризуют участие своих членов в деятельности рабочей группы при правительстве по этому вопросу как «символическое».

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