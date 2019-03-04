Чешские таксисты готовят протесты против нового закона

Ассоциация чешских таксистов готовит на начало апреля серию протестов в связи поправкой к закону «О регулировании пассажирских перевозок», которую на прошлой неделе одобрило чешское правительство. Законопроект будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Согласно тексту документа, с водителей такси снимается обязанность оснащать свои автомобили верхним опознавательным световым знаком, а также таксометрами. Световые знаки останутся на автомобилях лишь тех таксистов, которые будут работать не по телефонному или онлайн вызову, а подбирать пассажиров прямо на улице. Все автомобили перевозчиков будут оснащены идентификационной наклейкой. Таксистам не придется сдавать экзамены на знание города.

Государство намерено, таким образом, обеспечить равные условия для всех перевозчиков. По мнению Ассоциации чешских таксистов, норма идет на руку «наднациональным корпорациям, нуждающимся в высокой текучести кадров». По тем же соображениям, к протесту намерены подключиться также польские и испанские профессиональные водители такси.