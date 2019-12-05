Архив передач

Чешские свалки завалены алюминиевыми банками

Антон Каймаков
05-12-2019
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Выпуск баночных алкогольных и безалкогольных напитков в Чехии растет с каждым годом. За последнее десятилетие показатели производства увеличились в три раза. Одновременно прибавляется также проблем с утилизацией алюминиевой тары. Из-за недостатка контейнеров для сбора использованных банок, тысячи тонн ценного вторичного сырья не отправляется на переплавку, а оказывается на обыкновенных мусорных свалках. Причем производство алюминиевой тары серьезно отражается на экологии.

 
 
 
 
 
 
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