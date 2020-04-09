Чешские суды совершили ошибку, разрешив экстрадицию граждан Тайваня в Китай, постановил Конституционный суд

Чешская судебная система допустила ошибку, приняв решение о допустимости выдачи восьми тайваньцев для судебного преследования в Китае. По мнению Конституционного суда ЧР (КС), несмотря на предоставленные китайские гарантии, существовал риск жестокого обращения с гражданами Тайваня в заключении.

Ни городской суд, ни Пражский Высший суд должным образом не приняли во внимание данную информацию, отмечается в заявлении КС. По мнению суда, гарантии Китая не были достаточно конкретными. Кроме того, их предоставил МИД КНР, а не Верховный суд Китая и Генеральная прокуратура, которые обладают юрисдикцией в отношении вопросов наказания и судебного преследования.

В июле прошлого года Министерство внутренних дел предоставило гражданам Тайваня защиту сроком на 12 месяцев, воспрепятствовав их выдаче Китаю. Тем не менее, они оставались под стражей, что КС также признал ошибочным. В декабре тайваньцы вышли на свободу. В январе они покинули Чешскую Республику и вернулись на родину.