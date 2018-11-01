Чешские судьи обслужат матчи чемпионата Китая

Тимур Кашапов
01-11-2018
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Чешские рефери Павел Краловец и Павел Орел обслужат матчи чемпионата Китая по футболу. Предполагается, что Краловец отсудит одну игру, Орел – три. Об этом сообщает Футбольная ассоциация ЧР.

Краловец ранее уже работал в Поднебесной: в 2017 году он обслужил один матч вместе со своими помощниками Мартином Вильчеком и Иво Надворником. Для Орела это будет первый подобный опыт.

 
 
 
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