Чешские судьи обслужат матчи чемпионата Китая

Чешские рефери Павел Краловец и Павел Орел обслужат матчи чемпионата Китая по футболу. Предполагается, что Краловец отсудит одну игру, Орел – три. Об этом сообщает Футбольная ассоциация ЧР.

Краловец ранее уже работал в Поднебесной: в 2017 году он обслужил один матч вместе со своими помощниками Мартином Вильчеком и Иво Надворником. Для Орела это будет первый подобный опыт.