Архив передач

Чешские студенты представят свои проекты в Дубае

Ирина Ручкина
04-02-2020
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Чешский технический университет в Праге (ČVUT) на всемирной выставке Expo 2020 в Дубае представит новые монопосты — гоночные автомобили с открытыми колесами, спроектированные студентами. Машины будут протестированы в середине февраля на гоночной трассе Яс Марина в Абу-Даби, где представители ČVUT также организуют семинар для студентов и представителей промышленной отрасли ОАЭ. Об этом сообщила пресс-секретарь электротехнического факультета ČVUT Либуше Петржилкова.

Выставка в Объединенных Арабских Эмиратах начнется 20 октября 2020 года и продлится до 10 апреля 2021 года.

 
 
 
 
 
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