Чешские студенты представят гоночные машины на всемирной выставке в Дубае

Чешский технический университет в Праге (ČVUT) на всемирной выставке Expo 2020 в Дубае представит новые монопосты - гоночные автомобили с открытыми колесами, которые спроектировали местные студенты. Машины будут протестированы в середине февраля на гоночной трассе Яс Марина в Абу-Даби, где представители ČVUT также организуют семинар для местных студентов и представителей промышленной отрасли. Об этом сообщила пресс-секретарь электротехнического факультета ČVUT Либуше Петржилкова.

Выставка в Объединенных Арабских Эмиратах начнется 20 октября 2020 года и продлится до 10 апреля следующего года.