Чешские страховые компании прекращают оплачивать приобретение очков

С августа текущего года чешские страховые компании прекращают покрывать часть расходов на приобретение очков клиентам старше 14 лет. Исключения составят пациенты с нарушением зрения от минус десяти, которым страховая компания покрывает расходы на пластиковые линзы. Таким образом исчезнет возможность бесплатного получения самого дешевого варианта оправы и стекол, а также выплата части стоимости более дорогих диоптрических стекол и оправ.

Согласно данным Минздрава, это позволит сэкономить страховым компаниям сотни миллионов крон. Очками пользуется около 6 млн жителей Чехии. В настоящее время страховые компании один раз в три года по рецепту врача оплачивают самые дешевые стекла очков и доплачивают 150 крон из стоимости оправы.