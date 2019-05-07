Чешские страховые компании прекращают оплачивать приобретение очков

С августа текущего года чешские страховые компании прекращают покрывать часть расходов на приобретение очков клиентам старше 14 лет. Исключения составят пациенты с нарушением зрения от минус десяти, которым страховая компания покрывает расходы на пластиковые линзы. Таким образом исчезнет возможность бесплатного получения самого дешевого варианта оправы и стекол, а также выплата части стоимости более дорогих диоптрических стекол и оправ.
Согласно данным Минздрава, это позволит сэкономить страховым компаниям сотни миллионов крон. Очками пользуется около 6 млн жителей Чехии. В настоящее время страховые компании один раз в три года по рецепту врача оплачивают самые дешевые стекла очков и доплачивают 150 крон из стоимости оправы.
Российские СМИ «ошиблись» в подсчетах: в Праге собралось не двадцать пять тысяч, а шестьсот демонстрантов
Город Z на языке CZ. Война и Донецк в романе Владимира Рафеенко
Аренда в Чехии: квартиры уходят как горячие пирожки
Суд встал на сторону отеля, требовавшего от граждан России письменно подтверждать свое несогласие с аннексией Крыма
Милан Штефаник. Прерванный полет в независимую Чехословакию