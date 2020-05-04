Чешские сторонники «Ночных волков» проведут мотопробег по памятным военным местам

Как сообщил чешскому информационному агентству ČTK депутат Ярослав Фолтдына, бывший социал-демократ, а ныне член парламентской фракции движения «Свобода и прямая демократия» (в 2019 году МВД Чехии охарактеризовало движение «Свобода и прямая демократия», как потенциально опасное, сеющее в обществе страх и ненависть, пользующееся для достижения своих целей дезинформацией), чешские сторонники российского байкерского клуба «Ночные волки» намерены и в 2020 году провести мотопробег по Чехии. Они намерены возложить цветы к памятникам павшим во время Второй мировой войны солдатам Красной армии. В этот раз мотопробег, по причине пандемии коронавируса, осуществится без участия представителей российского байкерского клуба.

Как сообщил депутат Ярослав Фолдына, пробег осуществят отдельные региональные группы Чехии и Моравии. Какого-либо общего плана не существует.

Ежегодные мотопробеги российского клуба «Ночные волки», находящегося в санкционных списках США и Канады, так как его члены активно поддерживают аннексию Россией Крыма и военные действия на востоке Украины, которые посещали военные мемориалы, например, в Брно и Праге, сопровождаются, как акциями поддержки, так и протеста.