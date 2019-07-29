Чешские спецслужбы никто не контролирует

Антон Каймаков
29-07-2019
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Недостаток специалистов, прошедших необходимой проверкой и располагающих правом работать с документами высшей степени секретности, является причиной того, что в течение двух лет не удалось сформировать орган, контролирующий чешские спецслужбы. Группа экспертов, которая, согласно решению парламентариев надзирала бы над расследованиями, протоколы которых не могут взять в руки даже члены депутатской контрольной комиссии, должна была работать с начала прошлого года.

Чтобы формирование специального органа сдвинулось с мертвой точки, депутаты ныне отправили письмо главе правительства Андрею Бабишу. Премьеру ныне предстоит ответить на вопрос – когда же кабинет выдвинет десять своих кандидатов, чтобы депутаты могли выбрать пять челнов нового контрольного органа.

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