Чешские специалисты: Проблемы в авиасообщении с Россией негативно скажутся на туризме

Снижение количества авиарейсов между Чехией и Россией, которое может произойти на фоне неурегулированного спора между министерствами транспорта двух стран, негативно скажется на туристическом бизнесе, считают чешские специалисты.

По данным государственного агентства CzechTourism, в 2018 г. в чешских отелях и пансионах остановилось более 545 тысяч россиян, которые в среднем провели в Чехии восемь ночей, что больше показателей у туристов из других стран. По мнению зампредседателя Ассоциации турагентств Чехии Яна Папежа, в последние три года поток россиян постепенно возрастает, хотя еще не приблизился к показателям 2013 г., когда в Чехию приехало 800 000 граждан России.

По мнению Папежа, введение любых ограничений будет иметь для туризма фатальные последствия. «Мы все рады, что туризм из России начинает возвращаться, и что интерес к Чехии в России растет. Если число рейсов будет ограничено – вне зависимости от авиаперевозчика, пропадут энергия и деньги, инвестированные в то, чтобы российские клиенты вернулись, и чтобы вернулись те, кто способен платить за услуги более высокого качества», – подчеркнул Папеж в заявлении для агентства ЧТК.

Проведенное исследование показало, что более 60% российских туристов возвращается в Чехию вторично. Наибольшей популярностью пользуются туры, сочетающие посещение природных резерваций, культурных достопримечательностей и курортов. Средняя трата россиянина в Чехии за один день пребывание составляет более 2700 крон (около 110 евро).

Конфликт между чешской и российской стороной был вызван спором по поводу использования воздушного пространства над Сибирью для чешских самолетов и увеличению числа российских рейсов в Чехию, что привело 2 июля к приостановке полетов самолетов «Аэрофлота». Воздушное сообщение в полном объеме было восстановлено на временной основе, до 7 июля. За это время стороны надеются урегулировать ситуацию.