Чешские солдаты возобновили свою патрульную службу в Афганистане

Чешские солдаты вновь вернулись к выполнению своих обязанностей в рамках миротворческой миссии в Афганистане. Патрулирование в окрестностях базы «Баграм», почти на месяц прерванное после нападения террориста, приведшее к гибели троих чешских военнослужащих, было возобновлено вечером 2 сентября.