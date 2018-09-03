Чешские солдаты возобновили свою патрульную службу в Афганистане

Антон Каймаков
03-09-2018
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Чешские солдаты вновь вернулись к выполнению своих обязанностей в рамках миротворческой миссии в Афганистане. Патрулирование в окрестностях базы «Баграм», почти на месяц прерванное после нападения террориста, приведшее к гибели троих чешских военнослужащих, было возобновлено вечером 2 сентября.

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