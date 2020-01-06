Архив передач

Чешские солдаты возможно будут участвовать в контртеррористических операциях в Африке

Ирина Ручкина
06-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Для участия в контртеррористических операциях в Мали, Нигере и Чаде в Африку возможно будет отправлено 60 чешских солдат. В понедельник, 6 января, с этим предложением выступило Министерство обороны. Однако, прежде чем военные будут отправлены в зону боевых действие, предложение должно быть сначала одобрено правительством и парламентом Чешской Республики. Военная операция Barkhane была начата 1 августа 2014 года. Чешская Республика вместе с другими европейскими странами получила предложение Франции, которая возглавляет боевые действия, принять участие в военных операциях.

В рамках операции Франция сотрудничает с основными странами Сахель-Сахарской зоны, а именно с Мавританией, Мали, Нигером, Чадом и Буркина-Фасо.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 