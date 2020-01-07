Чешские солдаты остаются в Ираке

Чешские военнослужащие, выполняющие свою заграничную миссию в Ираке, остаются на своих базах дислокации, где приняты максимальные меры для обеспечения безопасности. Об этом чешскому информационному агентству ČTK сообщил директор отдела коммуникации Минобороны Чехии Ян Пейшек. По его словам, Чешская Республика координирует свои действия в Ираке с союзниками из рядов НАТО.

Напомним, что в связи с эскалацией напряжения в регионе после осуществивишихся атак на силы НАТО и ракетного удара США близ международного аэропорта в Багдаде, в результате которого был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани, ФРГ заявило о выводе по соображениям безопасности части своих солдат из Ирака в Иорданию и Кувейт. Подобным образом поступила также и Словакия.