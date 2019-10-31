Чешские школьные профсоюзы объявили о готовности к забастовке

Школьные профсоюзы Чехии готовы объявить забастовку, так как не согласны с предлагаемым увеличением базовых окладов учителей на 8%, анонсированное правительством ЧР. Об этом сообщила пресс-секретарь профсоюзов Яна Кашпарова. Точные причины и дата начала забастовки будут объявлены в понедельник, 4 ноября.
Профсоюзы требуют повышения зарплат на 10%. Премьер-министр Андрей Бабиш ранее отказался далее обсуждать этот вопрос.
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