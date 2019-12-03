Новейший международный сравнительный анализ знаний студентов (PISA) показал, что чешские школьники стали лучше в чтении, математике и природоведении. Таким образом, юные чехи заняли в соответствующих категориях 25, 22 и 21 место. В рейтинге, составляемом Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), принимают участие дети в возрасте 15 лет из 79 государств и экономических регионов. Лучшие результаты показали школьники Китая, Тайваня, Южной Кореи и Эстонии.