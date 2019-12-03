Новейший международный сравнительный анализ знаний студентов (PISA) показал, что чешские школьники стали лучше в чтении, математике и природоведении. Таким образом, юные чехи заняли в соответствующих категориях 25, 22 и 21 место. В рейтинге, составляемом Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), принимают участие дети в возрасте 15 лет из 79 государств и экономических регионов. Лучшие результаты показали школьники Китая, Тайваня, Южной Кореи и Эстонии.
Ханойский взлом: русские хакеры из Праги держали под контролем чешские визы
Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
Памятник бойцам РОА в Праге: шквал эмоций
Рождественская ярмарка в Праге заманивает не только шпикачками, но и устрицами
Являются ли трудовые мигранты спасением для Чехии?