Чешские сенаторы выступили с видеообращением по поводу эпидемии коронавируса

В кратком видеообращении продолжительностью всего одну минуту представители фракций Верхней палаты парламента Чешской Республики поблагодарили граждан за «ответственное поведение и помощь в борьбе с эпидемией коронавируса». Обращение снято в формате видео-эстафеты, когда сенаторы передают друг другу слово в совместной речи. Видео сенат опубликовал на своем официальном сайте и в аккаунте Twitter.

В начале и в конце видеозаписи к гражданам обращается председатель сената Милош Выстрчил. В своей части выступления он отметил, что сейчас главная задача сенаторов – помогать людям в своем регионе, поддерживать их и защищать их права и интересы.