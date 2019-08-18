Чешские санатории страдают от недостатка медицинского персонала

Антон Каймаков
18-08-2019
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Санаторный союз заявил об остром недостатке медицинского персонала в чешских санаториях. В первую очередь речь идет о физиотерапевтах, однако, проблема касается и иных специалистов, а также медсестер.

По мнению профессионального объединения, причина недостатка медицинского персонала в штате санаторно-курортных центров Чехии связана с ростом зарплат в государственных больницах. Именно туда необходимые курортам и санаториям специалисты стремятся устроиться на работу. Санаторный союз обращает внимание на то, что недостаток сотрудников приведет к тому, что санатории будут вынуждены сократить количество принимаемых ими пациентов, лечение и обслуживание которых оплачивается по медицинской страховке.

 
 
 
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