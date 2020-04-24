Чешские санатории могут возобновить прием клиентов

Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех, чешские санатории при соблюдении санитарно-гигиенических норм могут возобновить прием клиентов для проведения лечения и реабилитации. Санатории в Чехии были закрыты в середине марта в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Находящиеся там на тот момент клиенты могли полностью пройти курс лечения.

По словам представителей курортного сектора, возобновить работу сразу после отмены ограничительных мер санатории не смогут. Курортные города, санатории и Карловарский край неоднократно обращались к правительству и в министерства с просьбами о помощи, поскольку лишились доходов и не могли содержать персонал. В 2018 году санатории Чехии приняли 370 000 клиентов, 44% которых составили иностранцы. В Карловарском крае в санаторно-курортном секторе работает более 8000 человек.