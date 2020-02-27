Чешские пункты сдачи крови не принимают доноров, побывавших в Италии

Все пражские пункты сдачи крови перестали принимать доноров, которые в последнее время находились в Италии. Наиболее строгие меры ввела Всеобщая факультетская больница, которая отказывает всем, побывавшим за рубежом, за исключением Словакии. Информация обнародована на сайтах пражских больниц.

Доноры могут обращаться в пункты сдачи крови по истечении месячного срока от момента возвращения в Чешскую Республику. Напомним, что на данный момент все тесты на наличие смертельно опасной инфекции в Чехии дали отрицательный результат.