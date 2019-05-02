Чешские представительства откроют 10 компаний из Ульяновской области

Десять ульяновских компаний подписали соглашение о включении в торгово-логистический хаб на территории Евросоюза, который располагается в Чешской Республике. Благодаря этому свою продукцию европейским покупателям смогут представить региональные производства «Васманн рус», «М-Штамп», «Дримвуд», «Руссамбо», «Сан-Марко», «ТД Улгран», «Астера», ИП Ивандеева, «Леонис» и «Мебельный концерн».
Экспортный хаб ульяновской продукции в Чехии начнет работу в мае 2019 года. Он предусматривает создание и обеспечение инфраструктуры, необходимой для транспортировки, складского хранения, продвижения товаров в приоритетных странах агентами и дистрибуторами, а также содействие в поиске партнеров для предприятий Ульяновской области.
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