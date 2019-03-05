Чешские пожарные команды борются с последствиями сильного ветра

В ночь с 4 на 5 марта из-за сильного порывистого ветра в Чешской Республике без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Всего ночью и в первой половине дня 5 марта пожарные команды выезжали почти на сто точек по всей Чехии – поваленные ветром деревья не только оборвали провода, но также стали причиной задержки автомобильного и железнодорожного движения.

По словам пресс-секретаря энергетической компании ČEZ Сони Холингеровой, большая часть неполадок уже отстраненно, а к вечеру подача электричества будет полностью налажено. Однако, она отметила, что сильные ветер ожидается также 7 и 8 марта (до 15 м/с), что может вновь вызвать проблемы с поставкой электроэнергии.