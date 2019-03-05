Чешские пожарные борются с последствиями сильного ветра

Ирина Ручкина
05-03-2019 oбновлено
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В ночь с 4 на 5 марта из-за сильного порывистого ветра в Чешской Республике без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Всего ночью и в первой половине дня 5 марта пожарные команды выезжали почти на сто точек по всей Чехии: поваленные ветром деревья не только оборвали провода, но и стали причиной задержки автомобильного и железнодорожного движения.

По словам пресс-секретаря энергетической компании ČEZ Сони Холингеровой, большая часть неполадок уже отстранена, а к вечеру подача электричества будет полностью налажена. Однако она отметила, что сильный ветер ожидается также 7 и 8 марта (до 15 м/с), что может вновь вызвать проблемы с поставкой электроэнергии.

 
 
 
 
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