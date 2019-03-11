Чешские политики выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии

Глава Чехии Милош Земан направил соболезнование президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде в связи с катастрофой пассажирского самолета, унесшей 157 человеческих жизней. Свои соболезнования выразил также министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, который напомнил, что среди жертв крушения было четверо граждан соседней Словакии; при крушении погибла супруга и дети словацкого депутата. Среди жертв было также трое россиян и граждане других стран.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший 10 марта рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.