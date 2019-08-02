Чешские политики разошлись в оценке действий полиции РФ во время протестов в Москве

Большинство оппозиционных партий Чехии осудили силовое вмешательство российских властей в ходе протестных акций в Москве 27 июля. Депутат Ян Липавский от «пиратов» считает, что в Кремле царит паника, а действия полиции назвал несоразмерными. «Демонстраций все больше, и они проходят по всей стране. Люди ощущают неуверенность в завтрашнем дне и реагируют на это», – сообщил депутат, отвечая на вопрос издания DeníkN.

Депутат от гражданских демократов Петр Бейтл считает: «Сегодняшняя Россия во главе с Путиным использует те же методы, которыми долгие годы осуществлялось управление в Советском Союзе и подконтрольных ему странах, включая нашу. Если мы не наивны и помним историю прошлого века или события в Украине и Крыму, то такие действия необходимо категорически осудить. Лучше всего, в рамках европейских и евроатлантических структур».

Также критика прозвучала из рядов правящего движения ANO. Зампредседателя парламентского комитета по внешним связям Ярослав Бжох от ANO назвал действия российских властей «подавлением гражданских прав и свобод, закрепленных в конституции России». «Также не слишком демократично, когда оппозиция отстраняется от выборов», – подчеркнул Бжох.

«Лично мне не нравится, как российская полиция ведет себя по отношению к демонстрантам, однако я располагаю лишь информацией из СМИ и не являюсь специалистом по законодательству РФ», – сообщил глава фракции социал-демократов Ян Хвойка. Ранее его коллега по партии Томаш Петршичек категорически осудил действия российских властей от имени МИД Чехии, который он возглавляет.

Депутаты от партии «Свобода и прямая демократия» отказались комментировать московские события, сославшись на то, что они не там присутствовали. Депутаты от компартии казали на то, что вооруженные стражи порядка вмешивались в ход манифестаций во Франции и Испании.

«Согласно закону Российской Федерации демонстрация не была разрешенной, поэтому полиция вмешалась», – сообщил изданию DeníkN коммунист Зденек Ондрачек. Издание напоминает – этот депутат известен тем, что в качестве сотрудника госбезопасности ЧССР участвовал в разгоне студенческой демонстрации в 1989 г.

Бывший министр иностранных дел, член партии ТОР-09 Карел Шварценберг считает, что режим Путина все больше сдвигается в сторону диктатуры. По словам политика, хотя речь идет о внутрироссийском вопросе, Чехия может выразить свое отношение к ситуации на основании Хельсинских соглашений.