Чешские политики расходятся во взглядах на кандидата на пост главы Еврокомиссии

Чешские политики по разному отнеслись к выдвижению кандидатом на пост главы Еврокомиссии министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Премьер Чехии Андрей Бабиш выразил удовлетворение тем, что решение о выдвижении кандидата было принято и назвал министра хорошим выбором. Глава коалиционной социал-демократической партии Ян Гамачек отметил: «Я рад, что на саммите после долгих переговоров удалось достигнуть договоренности. Урсула фон дер Ляйен – опытный политик, которая и ранее подтверждала, что будет стремиться к эффективному и сильному Евросоюзу». Председатель христианских демократов Марек Выборный назвал выдвижение фон дер Ляйен «прекрасной новостью для Чешской Республики, христианско-демократическую партию и Европейскую народную партию».

Зампредседателя партии «пиратов» и европарламентарий Микулаш Пекса придерживается другого мнения: «Они проигнорировали всех, кто выступал кандидатом на европейских выборах, и вытащили случайного немецкого министра, которую в Германии критикуют за неумение работать». Председатель пиратов Иван Бартош напомнил, что фон дер Ляйен «никогда не пыталась привлечь голоса избирателей за границами Германии». Он также считает, что кандидат должна представить более конкретный план своей пятилетней работы во главе Еврокомиссии.

Глава гражданских демократов Петр Фиала считает, что кандидатура фон дер Ляйен лучше социалиста Франса Тиммерманса. Председатель ТОР-09 Иржи Поспишил, который как европарламентарий является членом фракции EPP, уверен, что фон дер Ляйен сможет добиться максимальных результатов в реализации программы «Союзники для Европы». Глава SPD Томио Окамура охарактеризовал кандидата как «абсолютно негативную фигуру, которая сделает максимум, чтобы сломить сопротивление Вышеградской четверки перераспределению мигрантов из Германии.

Зампредседателя компартии и евродепутат Катержина Конечна считает, что результат переговоров «показывает беспомощность Вышеградской четверки», поскольку «старые члены ЕС получили все, а новые за это еще и проголосовали».

Хотя до последнего момента фаворитом гонки за кресло главы Еврокомиссии считался голландцец Франс Тиммерманс, в итоге на эту должность на саммите ЕС была предложена министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.