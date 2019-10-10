Чешские политики раскритиковали военную операцию Турции в Сирии

Военная операция Турции против курдских Отрядов народной самообороны – самого крупного подразделения курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы» – только ухудшит положение мирных жителей и беженцев в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек. По его словам, ситуацию нужно решать дипломатическим путем, в связи с чем Европейский союз должен выработать по этому вопросу общую позицию. Петршичек также призвал к дипломатическому давлению на Анкару и отметил, что Соединенные Штаты также должны внести свой вклад в решение проблемы.

Аналогичную точку зрения высказал министр обороны Лубомир Метнар. В свою очередь, представители парламентских партий осудили действия Турции и назвали военную операцию Анкары предательством и нарушением международного права. Часть оппозиции раскритиковала премьер-министра Андрея Бабиша, который в сентябре в ООН поддержал план президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании зоны безопасности.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира», целью которой является вытеснение отрядов курдских ополченцев из северных районов Сирии и создание там «зоны безопасности». В этой зоне планируют разместить два миллиона сирийских беженцев. Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке.