Чешские политики прокомментировали встречу Бабиша и Трампа

Министр внутренних дел Чешской Республики Ян Гамачек в ходе своей пресс-конференции 8 марта заявил, что встреча премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента США Дональда Трампа прошла успешно. По его словам, государственные деятели обсудили все важные и актуальные темы, которые были на повестке встречи. Кроме того, он подчеркнул, что это событие важно не только для Чехии, но и для всех стран Центральной Европы, так как является символом того, что США не безразлична судьба этой области.

Важность данного события отметили также глава партии ТОР 09 Иржи Поспишил и его зампред Марек Женишек, который заявил, что состоявшаяся встреча является главным доказательством хороших отношений между Чешской Республикой и США, однако, по его мнению, гораздо более важно, как Чехия в дальнейшем воспользуется возможностями, вытекающими из этой встречи.

Первый заместитель председателя движения STAN Вит Ракушан позитивно оценил умение премьер-министра Андрея Бабиша вести переговоры и его старания наладить отношения с историческими союзниками Чехии, каковым, по его мнению, является США. По словам зампреда движения «Пиратов» Микулаша Пексы, встреча чешского премьера с президентом США может помочь предотвратить торговые войны между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Недостатком прошедшей встречи он считает тот факт, что не были затронуты вопросы о защите окружающей среды.

Более сдержанно событие прокомментировал председатель чешской коммунистической партии Войтех Филип, который подчеркнул, что важность и результативность встречи Андрея Бабиша и Дональда Трампа можно будет оценить лишь с течением времени.