Чешские политики прокомментировали ликвидацию генерала Касема Сулеймани

Ликвидация командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде в результате удара США была чрезвычайным шагом в сложной ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Томаш Петршичек, подчеркнувший, что ожидает ответной реакции со стороны руководства Ирана. Ситуация на Ближнем Востоке сейчас еще более усложнилась, и успехи в борьбе с международным терроризмом оказались под угрозой, отметил Петршичек. «Я воспринимаю воздушные удары США по Ираку как чрезвычайный шаг в сложной ситуации. Суд должен определить вину людей, но я не военный тактик. Точно так же, как нападение на (американскую) базу и посольство (в Ираке), целенаправленное убийство (иранского) офицера спровоцирует ответную реакцию», - сказал Петршичек.

Нападение на Сулеймани раскритиковал министр культуры и экс-глава МИД ЧР Лубомир Заоралек. «Убийство иранского генерала – опасная провокация, которая обострит ситуацию в регионе», - написал он в своем аккаунте в Twitter. Заместитель председателя Компартии Станислав Гроспич также подверг критике действия США. «Это еще один агрессивный акт США против суверенного государства. Он может привести к дальнейшей эскалации напряженности и военному конфликту в стране, раздираемой внутренними противоречиями, и во всем регионе, пострадавшем от войны с Исламским государством», - сказал он.

«Сулеймани, безусловно, был опасен, но его убийство не будет способствовать деэскалации конфликта с Ираном», - заявил член Европарламента Микулаш Пекса от Пиратской партии. Ян Бартошек (ХДС-ЧНП) сказал, что убийство Сулеймани было трудным, но необходимым решением, поскольку Иран атакует корабли и нефтяные объекты в регионе и разрабатывает баллистическое оружие. Депутат Европарламента Ян Заградил (ГДП) также поддержал операцию США. По его мнению, Сулеймани долгое время был одним из самых опасных людей в регионе.