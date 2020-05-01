Чешские политики поздравили страну с 1 мая

Крупнейшие чешские политические партии в связи с празднованием 1 мая на своих официальных сайтах опубликовали благодарность всем, кто сегодня в Чехии стоит на передовой в рамках борьбы с коронавирусом. Политики также в соцсетях публикуют свои пожелания трудящимся всей страны.
В частности, социал-демократы выпустили двухминутный видеоролик, в котором выступают министры, депутаты и гетманы от партии. Вице-премьер и глава ЧСДП Ян Гамачек особо подчеркивает, что «нынешний первомай особенный, но и в это тяжелое время в стране нашлись герои».
В свою очередь, оппозиционные гражданские демократы раскритиковали правительство за непрозрачность принимаемых мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. «Сегодня уже никто не может разобраться в том, что разрешено, а что нет. Но поздравить с 1 мая и поцеловать любимого человека под цветущей вишней вам никто запретить не может», - заявил лидер ГДП Петр Фиала.
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