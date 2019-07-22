Чешские политики поздравили партию «Слуга народа» с победой на выборах в Верховную Раду Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил уверенность, что успех партии Владимира Зеленского «Слуга народа» на украинских парламентских выборах будет способствовать еще более тесному сотрудничеству между двумя странами.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в своем Twitter подчеркнул: «Я с большим вниманием следил за парламентскими выборами в Украине. Я поздравляю партию «Слуга народа» с победой и твердо верю, что новое правительство продолжит следовать по пути реформ, вкладывая еще больше сил. Сохранение реформаторского курса будет способствовать стабилизации Украины и всего региона».

По последним подсчетам бюллетеней, партия «Слуга народа», одним из основателей которой является новый президент Украины Владимир Зеленский, набрала на выборах 21 июля в Верховную Раду 42,34% голосов, что обеспечивает 246 из 450 мест в парламенте.