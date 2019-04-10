Чешские политики поздравили Биньямина Нетаньяху с победой на выборах в парламент

Лорета Вашкова
10-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш 10 апреля поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на прошедших накануне выборах в парламент. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек верит, что в ближневосточной стране вскоре будет сформировано новое правительство и партнерство между Чешской Республикой и Израилем будет далее развиваться. Глава Чехии Милош Земан направит Биньямину Нетаньяху поздравительное послание. Положительно к победе Нетаньяху относятся и представители чешской оппозиции.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и возглавляемая им правая партия «Ликуд» победили на парламентских выборах. Если Нетаньяху удастся составить новое правительство, это обеспечит ему рекордный пятый подряд срок премьерских полномочий.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 