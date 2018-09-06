Чешские политики отреагировали на оглашение Великобританией имен двух россиян, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля

Тимур Кашапов
06-09-2018
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Чехия изучает новую информацию в деле о расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были представлены британской прокуратурой. Об этом заявил министр иностранных дел ЧР Иржи Гамачек в реакции на утверждения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что подозреваемые были сотрудниками ГРУ.

Председатель христианских демократов Павел Белобрадек призвал членов правительства ЧР потребовать реакции российской стороны на высказанные Великобританией обвинения. Председатель партии ТОР 09 Иржи Поспишил отметил, что новая информация лишь подтвердила тот факт, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.

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