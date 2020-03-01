Чешские политики отреагировали на итоги выборов в Словакии

Президент Mилош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш в воскресенье утром поздравили Игора Матовича и его оппозиционное движение «Обычные люди и независимые личности» (OĽaNO) с победой в парламентских выборах, проходивших в Словакии накануне.

Бабиш отметил в социальных сетях наличие прекрасных отношений между Чехией и Словакией, заверив, что он "готов к двустороннему сотрудничеству, сотрудничеству в рамках Вышеградской четверки (V4 - Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) и Европейского союза. Премьер налисал, что у Матовича и OĽaNO была прекрасно организована предвыборная кампания, благодаря которой им удалось снискать огромное доверие граждан.

Глава чешской дипломатии Томаш Петршичек в своем аккаунте в Тwitter также отметил исключительную дружественность чешско-словацких отношений. "Поэтому я внимательно следил за предвыборной кампанией и прохождением выборов в Словакии, где избиратели выразили желание перемен. Я держу кулаки за словаков, которые являются нашими ключевыми партнерами в ЕС,V4 и центрально-европейском пространстве", - пояснил руководитель МИД.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, партия Матовича получила 25, 02% голосов. Правящая партия экс-премьера Роберта Фицо «Направление - Социальная демократия» (Smer-SD) заняла второе место с 18,29% голосов. В парламент прошли шесть партий и движений.

Представители чешских оппозиционных партий в связи с результатами выборов в соседней Словакии говорят о переменах. По мнению председателя гражданских демократов Петра Фиалы, победа OĽaNO показала, что «перемены возможны». Лидер Пиратской партии Иван Бартош считает, что «словаки показали, что не намерены терпеть коррупционные практики правящего политического субъекта Smer-SD».