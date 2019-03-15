Чешские политики осудили теракт против мусульман в Крайстчерче

Эва Туречкова
15-03-2019
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Высшие политические представители Чехии осудили теракт против двух мечетей в Новой Зеландии, в результате которых были убиты 49 человек, 50 получили ранения. Среди пострадавших нет граждан ЧР.

«Этот жуткий теракт поверг меня в ужас. Хочу выразить глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и жителям Новой Зеландии», - написал в своем Твиттере глава правительства Андрей Бабиш.

«Атака против невинных людей в пригороде Крайстчерча абсолютно отвратна. Я осуждаю любое насилие, в том числе мотивированное вероисповеданием. Выражаю глубочайшие соболезнования всем пострадавшим от этого страшного теракта», - сообщил в своем аккаунте также министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

 
 
 
 
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