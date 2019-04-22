Чешские политики назвали теракты на Шри-Ланке бессмысленными, безумными и подлыми

Чешские политики назвали бессмысленными, безумными и подлыми взрывы, которые прогремели в пасхальное воскресенье в церквях и гостиницах в нескольких городах страны. Большинство их них выразило свои искренние соболезнования семьям и родным погибших. Глава государства Милош Земан выразил поддержку народу Шри-Ланки в письме президенту этой страны. «Эти действия тем более отвратительны, что они целенаправленно и коварно направлены против тех, кто сегодня отмечает новое начало, которое символизирует воскрешение Иисуса Христа», - написал он.
Чешская Республика готова оказать Шри-Ланке всяческую поддержку, заявил вице-премьер Ян Гамачек, а премьер-министр Андрей Бабиш отметил, что не мог поверить в произошедшее. Как и другие политики, он напомнил в своем аккаунте в сети Твиттер, что теракты были осуществлены во время христианских праздников. «Безумно и совершенно неприемлемо! Пусть и издалека, но я хочу выразить искренние соболезнования всем, кто потерял близких в результате этой страшной трагедии», - подчеркнул он.
Напомним, празднование Пасхи в островном государстве Шри-Ланка было омрачено серией взрывов. Эти нападения стали самыми кровавыми за последние 10 лет – с момента окончания гражданской войны. По последним данным, число погибших достигло 290, среди них граждане США, Великобритании, Португалии, Пакистана, Турции, Дании. Из граждан Чехии, по предварительным данным, никто не пострадал.
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