Чешские политики комментируют смерть экс-президента Франции Жака Ширака

Тимур Кашапов
26-09-2019
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Бывший президент Франции Жак Ширак умер на 87-м году жизни. Он скончался утром 26 сентября у себя дома в Париже в кругу семьи, сообщил Le Figaro зять Ширака Фредерик Сала-Бару.

Смерть экс-главы Франции прокомментировали некоторые чешские политики. «Жак Ширак был способным, сильным и дружественно настроенным президентом», - заявил президент Чехии Милош Земан. Второй президент Чехии Вацлав Клаус назвал Ширака своим «хорошим другом». Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил свои соболезнования семье политика в своем аккаунте в Twitter. «Я буду помнить его как сильного человека, чья жизнь была воплощением политического успеха. Сегодня Европа потеряла великого француза, великого политика», - написал Бабиш.

Смерть Жака Ширака прокомментировал также министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек. «Я с грустью услышал о смерти бывшего президента Франции Жака Ширака, приверженца великой европейской идеи, а также друга и политического партнера нашего бывшего президента Вацлава Гавела», - отметил Петршичек.

Тимур Кашапов
26-09-2019
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